Wandavision | i ruoli di Monica Rambeau e del coniglio Señor Scratchy nel finale sono stati tagliati

Il ruolo di Monica Rambeau e quello dell'inquietante coniglio Señor Scratchy sono stati drasticamente ridimensionati nel finale di Wandavision in seguito all'emergenza sanitaria, come ha svelato il regista Matt Shakman. Tra i tagli effettuati nel finale di Wandavision in fase di postproduzione ci sono state due vittime illustri: Monica Rambeau e... il coniglio Señor Scratchy. Le riprese di Wandavision si sono concluse ad Atlanta nel marzo 2020, pochi giorni prima che la Georgia bloccasse le attività per via dell'emergenza sanitaria.

