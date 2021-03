(Di martedì 9 marzo 2021) Ha imbrattato con vernice nera e la scritta "W" ladi un giovanedeldeceduto a 39nell'autunno del 2018 per un malore. Un atto vergognoso forse covato a distanza dicosì come il rancore per quello sfortunatotanto da recarsi al cimitero, raggiungere lae imbrattare l'effige sulla lapide. Il giovanedelera deceduto a 39nell'autunno del 2018 per un malore. Valerio Danti aveva tre amori: quello per i suoi due figli e quello per la squadra amaranto. Un sentimento così forte che i familiari, al momento della tumulazione, decisero di far incidere sulladi Valerio il simbolo delCalcio. ...

ItaSportPress : 'W il Pisa', balordo profana la tomba di un tifoso del Livorno morto a 39 anni - -

