“Vorrei farlo adesso”. Rosalinda e Dayane stupiscono ancora, la siciliana si confessa. Cos’ha detto (Di martedì 9 marzo 2021) Tiene ancora banco il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, un rapporto che definire di amicizia è poco e dire di amore forse è troppo; e come tutti i rapporti dove in ballo ci sono dei sentimenti sono inevitabili gli alti e i bassi. Nella casa del Grande Fratello Vip le due ragazze si sono attratte come calamite, inseparabili e invincibili contro tutti, l’una la spalla dell’altra finché i primi screzi e allontanamenti, i primi litigi che hanno provocato delle fratture, l’ultima delle quali sembrava insanabile quando, durante una nomination, Dayane ha preferito “sacrificare” l’amica pur di non favorire una sua rivale. La fine di un’amicizia Dayane si era anche detta innamorata dell’amica, per giustificare i suoi comportamenti spesso troppo incoerenti, dovuti quindi ad una sua ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 marzo 2021) Tienebanco il rapporto traCannavò eMello, un rapporto che definire di amicizia è poco e dire di amore forse è troppo; e come tutti i rapporti dove in ballo ci sono dei sentimenti sono inevitabili gli alti e i bassi. Nella casa del Grande Fratello Vip le due ragazze si sono attratte come calamite, inseparabili e invincibili contro tutti, l’una la spalla dell’altra finché i primi screzi e allontanamenti, i primi litigi che hanno provocato delle fratture, l’ultima delle quali sembrava insanabile quando, durante una nomination,ha preferito “sacrificare” l’amica pur di non favorire una sua rivale. La fine di un’amiciziasi era anche detta innamorata dell’amica, per giustificare i suoi comportamenti spesso troppo incoerenti, dovuti quindi ad una sua ...

