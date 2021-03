Volley | Playoff SuperLega | rinviata Civitanova-Modena per Covid-19 Il nuovo programma dei quarti

Leggi su oasport

(Di martedì 9 marzo 2021) Cambia ildi, quarto di finale deiscudetto di, il massimo campionato italiano dimaschile. Una positività al-19 riscontrata tra le fila della Lube ha generato la possibilità di un cluster all’interno della formazione marchigiana e dunque la società ha preso un accordo con la compagine emiliana per lo slittamento temporale della serie. La gara-1 non si disputerà domani sera, ma domenica 14 marzo (ore 17.30). La gara-2 è prevista al PalaPanini per mercoledì 17 marzo (ore 17.30) visto che entrambe le squadre non hanno più impegni europei. L’eventuale gara-3 si giocherà domenica 21 marzo (ore 17.30) all’Eurosuole Forum. In palio la qualificazione alle semifinali da disputare contro la vincente di Trento-Piacenza. ...