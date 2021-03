Volley, atleta citata per danni perchè incinta: la risposta del presidente del Pordenone (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la denuncia fatta dalla pallavolista Lara Lugli sui suoi profili social riguardo alla questione legale che l’ha vista di fronte alla sua ex società, il Pordenone, che l’avrebbe citata per danni per essere rimasta incinta, è arrivata la risposta del presidente della società friulana Franco Rossato: “La verità ribaltata per cavalcare una storia in cui si calpesterebbe una maternità che noi abbiamo invece all’epoca salutato con grande gioia“. Volley, atleta rimane incinta e la sua squadra la cita per danni “E’ l’esatto opposto secondo quanto era scritto nel contratto, che ci è stato proposto dalla persona che rappresentava i suoi interessi, in caso di interruzione anticipata si sarebbero attivate clausole ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo la denuncia fatta dalla pallavolista Lara Lugli sui suoi profili social riguardo alla questione legale che l’ha vista di fronte alla sua ex società, il, che l’avrebbeperper essere rimasta, è arrivata ladeldella società friulana Franco Rossato: “La verità ribaltata per cavalcare una storia in cui si calpesterebbe una maternità che noi abbiamo invece all’epoca salutato con grande gioia“.rimanee la sua squadra la cita per“E’ l’esatto opposto secondo quanto era scritto nel contratto, che ci è stato proposto dalla persona che rappresentava i suoi interessi, in caso di interruzione anticipata si sarebbero attivate clausole ...

