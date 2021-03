“Volevo morire” | quando Meghan Markle confidò a Harry i suoi pensieri suicidi | le foto

(Di martedì 9 marzo 2021) Nell’intervista bomba dia Oprah Winfrey e visibile stasera anche in Italia, l’ex attrice ha fatto delle rivelazioni sconcertanti. Tra le varie accuse anche una confidenza choc: “Poche ore prima avevo confidato ache”. IN un passaggio dell’intervista,racconta diebbeal punto da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tra le varie accuse anche una confidenza choc: 'Poche ore prima avevo confidato a Harry che' . IN un passaggio dell'intervista, Meghan racconta di quando ebbe pensieri suicidi al punto ...... completamente diverso sarebbe stato il compito affidato al sicario: Ilenia non dovevané ... "solo spaventarla, facendole capire che qualcuno sarebbe potuto entrare in casa in qualsiasi ...Il consigliere fascista Fabio Tuiach si sollazza nel deridere i morti della pandemia e nel raccontare che i vaccini ucciderebbero.L’intervista che Harry e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey rischia di far tremare la famiglia reale. La coppia ha raccontato i retroscena della vita a palazzo.