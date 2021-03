Violenze della polizia durante controllo anti-Covid, manifestazione di protesta ad Atene: duri scontri, ferito un agente (Di martedì 9 marzo 2021) I duri scontri di stasera ad Atene, durante una protesta di circa 5.000 persone contro la violenza della polizia, hanno causato il ferimento di un agente che è stato colpito alla testa, secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza. La protesta è nata a causa della diffusione di un video, diventato poi virale, che mostra un ufficiale che picchia un uomo con un manganello durante una pattuglia per verificare il rispetto delle restrizioni anti-Covid nella giornata di domenica. Gli incidenti sono scoppiati in un sobborgo della capitale greca a margine di una manifestazione di circa 5.000 persone ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 marzo 2021) Idi stasera adunadi circa 5.000 persone contro la violenza, hanno causato il ferimento di unche è stato colpito alla testa, secondo quanto ridalle forze di sicurezza. Laè nata a causadiffusione di un video, diventato poi virale, che mostra un ufficiale che picchia un uomo con un manganellouna pattuglia per verificare il rispetto delle restrizioninella giornata di domenica. Gli incidenti sono scoppiati in un sobborgocapitale greca a margine di unadi circa 5.000 persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenze della Forze di sicurezza schierate a Rangoon, controlli casa per casa Le vie del centro della capitale sono state bloccate dai militari e i commercianti si sono affrettati a vendere le loro merci prima di possibili nuove violenze, secondo quanto riferito da giornalisti ...

Brasile: in libreria dal 15 marzo libro postumo di Marielle Franco, a tre anni dall'assassinio ... nonché la sua tesi di laurea sulle violenze delle milizie nelle favelas di Rio de Janeiro. Il ... opponendosi alla violenza della polizia militare nelle favelas. Sempre in prima linea nella difesa ...

Proteste in Grecia per un video sulle violenze della polizia. Scontri ad Atene Rai News Violenza sulle donne, in dieci hanno chiesto aiuto Nel giorno della Festa della donna, ieri, il sindaco Fabrizio Pagnoni ha consegnato un mazzo di mimose alla coordinatrice della Casa della salute Laura Tosi (foto). Ricordiamo che nel territorio dell’ ...

Scontri ad Atene, un poliziotto gravemente ferito Duri scontri ad Atene contro la violenza della polizia. Un agente è stato gravemente ferito alla testa, hanno riferito le forze di sicurezza. Gli incidenti sono scoppiati in un sobborgo della capitale ...

