Videogiochi, FIFA 21 FUT: ecco come avere pacchetti gratis (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo anni di dualismo con PES, FIFA è riuscito nello slancio finale per superare la concorrenza grazie alla modalità FIFA 21 FUT. Essa prevede il potersi costruire una squadra con giocatori reali trovati in pacchetti, come fossero figurine, e poter sfidare avversari online da tutto il mondo. La modalità è diventata così famosa da diventare addirittura un E-sport. In particolare, FIFA 21 ha dominato su tutti gli altri Videogiochi per vendite in tutte le console, arrivando nelle prime tre posizioni nella classifica aggregata, prima Ps4, poi XBOX ed infine Switch. Quarto posto per Crash Bandicoot 4. I pacchetti in regalo su FIFA 21 FUT Con questa mossa EA ha deciso di premiare tutti i giocatori che hanno giocato almeno una partita online.

