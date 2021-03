VIDEO | Vaccino, Burbo (Civil 20): “Wto sospenda diritti di proprietà intellettuale” (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Sospendere subito i diritti di proprietà intellettuale sui vaccini, rilanciando la lotta al Covid-19 in modo sostenibile ed equo: a chiederlo in un’intervista con l’agenzia Dire è Stefania Burbo, chair del coordinamento italiano del Civil 20.Parole, le sue, a nome di un “engagement group” voce della società civile internazionale di fronte ai governi del G20, pronunciate in vista di incontri in programma mercoledì e giovedì all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc/Wto). A riunirsi sarà il Consiglio Trips, acronimo di Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, l’accordo che dagli anni Novanta del secolo scorso disciplina la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Sospendere subito i diritti di proprietà intellettuale sui vaccini, rilanciando la lotta al Covid-19 in modo sostenibile ed equo: a chiederlo in un’intervista con l’agenzia Dire è Stefania Burbo, chair del coordinamento italiano del Civil 20.Parole, le sue, a nome di un “engagement group” voce della società civile internazionale di fronte ai governi del G20, pronunciate in vista di incontri in programma mercoledì e giovedì all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc/Wto). A riunirsi sarà il Consiglio Trips, acronimo di Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, l’accordo che dagli anni Novanta del secolo scorso disciplina la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

