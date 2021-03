Victoria dei Maneskin, come era prima del successo: eccola da ragazzina (Di martedì 9 marzo 2021) Lei è la bassista dei Maneskin, band vincitrice del 71° Festival di Sanremo 2021. Victoria De Angelis ha conquistato il grande pubblico, ma eccola in una foto da giovanissima. Victoria De Angelis, stella dei Maneskin Una band che ha conquistato il grande pubblico e portato sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2021 un rock accattivante e giovanile. I Maneskin, hanno trionfato nella kermesse condotta da Amadeus. Lei, bassista del gruppo, talento e bellezza, ha incantato tutti. Victoria De Angelis, romana, classe 2000, ha origini danesi. Inizia a suonare la chitarra da giovanissima, all’età di 8 anni, e durante la scuola media frequenta una scuola di musica dove inizia a studiare il basso. De Angelis, frequenta il Liceo Scientifico J.F. ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021) Lei è la bassista dei, band vincitrice del 71° Festival di Sanremo 2021.De Angelis ha conquistato il grande pubblico, main una foto da giovanissima.De Angelis, stella deiUna band che ha conquistato il grande pubblico e portato sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2021 un rock accattivante e giovanile. I, hanno trionfato nella kermesse condotta da Amadeus. Lei, bassista del gruppo, talento e bellezza, ha incantato tutti.De Angelis, romana, classe 2000, ha origini danesi. Inizia a suonare la chitarra da giovanissima, all’età di 8 anni, e durante la scuola media frequenta una scuola di musica dove inizia a studiare il basso. De Angelis, frequenta il Liceo Scientifico J.F. ...

Advertising

_Alessio_88 : @FloraPiachica Disponibile a rispondere tutte le loro domande con le dichiarazioni esclusive della mia vicina 80enn… - sereemaiorana : RT @SharonStyless: Tweet di apprezzamento per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Tweet di apprezzamento per i MANESKIN che sono dei fighi p… - charlyniall : RT @SharonStyless: Tweet di apprezzamento per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Tweet di apprezzamento per i MANESKIN che sono dei fighi p… - sottonadeibitti : RT @SharonStyless: Tweet di apprezzamento per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Tweet di apprezzamento per i MANESKIN che sono dei fighi p… - eljsxnn : RT @defenxles: Victoria Il resto dei maneskin #sanremo2021 -