Victoria De Angelis | chi è il basso dei Maneskin? Il presunto flirt con Damiano

(Di martedì 9 marzo 2021)Deè ildei, personaggio straordinario che ha contribuito al successo al Festival di Sanremo 2021.Dedei(Instagram)Tra le curiosità c’è quella delconDavid il frontman, anche se entrambi hanno sottolineato che tra di loro c’è solo una forte amicizia. Tecnicamente è una ragazza tenace e di grandissimo talento, in grado di tenere testa agli altri membri e di portare la forza del rock al femminile. Mai una parola fuori posto è riuscita a dimostrare anche di essere in grado di stare ad alti livelli con personalità e intelligenza. Ultimo particolare è anche una ragazza splendida dal fascino incredibile. ...

aalterlovex : RT @spyheda: victoria de angelis sei una cazzo di dea. - psychoalicee : RT @spyheda: victoria de angelis sei una cazzo di dea. - Elena31003889 : RT @_honeyclouds8: potevo nascere Victoria De Angelis e diventare una rockstar a 18 anni e vincere Sanremo a 20 anni, e invece sono all'uni… - azzurraastrid : streammate zitti e buoni dei maneskin e stannate victoria de angelis for clear skin - spyheda : victoria de angelis sei una cazzo di dea. -

De Angelis è l'unica presenza femminile nella band. La bassista, classe 2000, è di origini italo - danesi. Da lei arriva il nome ufficiale "Maneskin", che in danese vuol dire "Chiaro di luna"