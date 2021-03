Vicenza Empoli probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 marzo 2021) Gara valida per la ventottesima giornata della Serie B 20/21.si giocherà sabato 13 marzo alle ore 18,00 presso lo stadio Romeo Menti della città di. Come arrivano le squadre? Buon periodo di forma per i padroni di casa. Cinque risultati utili consecutivi per la squadra di Domenico Di Carlo con due vittorie di fila negli ultimi due turni. A farne le spese sono state la Cremonese (3-1) e il Chievo (2-1). Il distacco dalla zona rossa della classifica ora è decisamente più ampio e la salvezza ormai si intravede chiaramente. Sarebbe un risultato prestigioso viste le difficoltà palesate nella prima parte di stagione. L’ha pareggiato un po’ a sorpresa contro il Cittadella. I granata non stavano attraversando un bel periodo e la prova dei toscani nella prima frazione lasciava presagire ...