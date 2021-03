Viaggi, passaporto vaccinale: la Cina è la prima nel mondo (Di martedì 9 marzo 2021) Parlare di Viaggi in questo periodo storico può sembrare grottesco. Nel nostro Paese i contagi sono in aumento e si va verso nuove restrizioni. Come si potrebbe pensare di organizzare un Viaggio? Bisogna però essere ottimisti e pensare che la campagna vacCinale possa portarci a trascorrere un’estate più serena. Non sappiamo ancora se sarà necessario un patentino vacCinale per poter Viaggiare; in Cina, invece, le idee sono chiare. Il patentino può essere richiesto dai cittadini sul social WeChat. Il patentino vacCinale in Cina: ecco come funziona Il passaporto vacCinale cinese serve ad attestare che la persona sia immune al Covid. Potrà essere sia ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 marzo 2021) Parlare diin questo periodo storico può sembrare grottesco. Nel nostro Paese i contagi sono in aumento e si va verso nuove restrizioni. Come si potrebbe pensare di organizzare uno? Bisogna però essere ottimisti e pensare che la campagnapossa portarci a trascorrere un’estate più serena. Non sappiamo ancora se sarà necessario un patentinoper poterare; in, invece, le idee sono chiare. Il patentino può essere richiesto dai cittadini sul social WeChat. Il patentinoin: ecco come funziona Ilcinese serve ad attestare che la persona sia immune al Covid. Potrà essere sia ...

