Via libera al vaccino AstraZeneca agli over 65. E lo Sputnik sarà prodotto in Italia (Di martedì 9 marzo 2021) Via libera al vaccino AstraZeneca. Il siero anglo svedese non è più tabù per gli over 65. Cade la barriera che l'Italia aveva posto, a differenza di altri grandi paesi europei, rispetto alla somministrazione ai più anziani. vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto La decisione è stata presa rispetto a considerazioni innanzitutto scientifiche seguite all'aggiornamento costante dei dati, ma non meno è valsa la considerazione di salute pubblica di accelerare la campagna vaccinale con un siero ...

Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - Noiconsalvini : ++ GIORGETTI NOMINA TRIA CONSULENTE ECONOMICO SUI #VACCINI. VIA LIBERA A 200 MILIONI PER LA RICERCA ++ Il ministro… - borghi_claudio : @Sbiriguda3 @aphrodya1 Guardi che nel dibattito sulla fiducia Draghi ha detto una cosa, io gli ho risposto che non… - LatinaBiz : Vaccino Il Ministro della Salute da il via libera all'uso del vaccino di AstraZeneca contro il covid per i soggett… - jobwithinternet : RT @AxiaFel: I vaccini “adattati”. Cioè modificati e non sperimentati. Però lo Sputnik non lo vogliono approvare. Io penso che siamo alla f… -