Via dalla Casa Bianca i cani di Biden: "Major ha morso un agente" (Di martedì 9 marzo 2021) Via dalla Casa Bianca: i due adorati cani di Joe e Jill Biden sono stati messi alla porta dopo una presunta aggressione da parte del più piccolo dei due, il cane Major. Sembra che l'amico a quattro zampe del presidente USA e della first lady abbia morso un agente della sicurezza. Secondo i media statunitensi, Major, tre anni e Champ, tredici anni, entrambi cani da pastore tedesco, sono stati rispediti a Casa, nella proprietà di Biden a Wilmington, Delaware. Major, adottato nel 2018, era diventato famoso per essere il primo cane preso in un canile a vivere alla Casa Bianca. Insieme a Champ, si era trasferito nella ...

