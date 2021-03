Verso la Milano Digital Week 2021, Diletta Huyskes racconta l’importanza dei dati aperti (Di martedì 9 marzo 2021) Mai come in questi tempi di pandemia e tracciamenti, il tema della privacy e del controllo della popolazione sono tornati a essere di urgente attualità. Diletta Huyskes è ricercatrice in etica e politica tecnologica, responsabile advocacy per Privacy Network e giornalista freelance, e proprio di questi temi si occuperà nel suo intervento durante la prossima Milano Digital Week 2021, che si svolgerà dal 17 al 21 marzo prossimi (tutte le info sul sito ufficiale). Fra smart working, tracciamenti e flusso continuo di notizie, l’anno del coronavirus è stato anche l’anno di una potente accelerazione Digitale: quali sono stati i cambiamenti più rilevanti nella gestione delle nostre informazioni personali? “Non solo il lavoro smart, ma anche la didattica a distanza hanno ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) Mai come in questi tempi di pandemia e tracciamenti, il tema della privacy e del controllo della popolazione sono tornati a essere di urgente attualità.è ricercatrice in etica e politica tecnologica, responsabile advocacy per Privacy Network e giornalista freelance, e proprio di questi temi si occuperà nel suo intervento durante la prossima, che si svolgerà dal 17 al 21 marzo prossimi (tutte le info sul sito ufficiale). Fra smart working, tracciamenti e flusso continuo di notizie, l’anno del coronavirus è stato anche l’anno di una potente accelerazionee: quali sono stati i cambiamenti più rilevanti nella gestione delle nostre informazioni personali? “Non solo il lavoro smart, ma anche la didattica a distanza hanno ...

