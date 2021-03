Vela, Europeo RS:X Vilamoura 2021: brilla Speciale, ok Camboni e Maggetti (Di martedì 9 marzo 2021) E’ iniziato l’Europeo di Vela RS:X in programma a Vilamoura (Portogallo) e le notizie che arrivano per i colori azzurri sono piuttosto positive. Nel femminile, Giorgia Speciale ha infatti ottenuto il secondo posto in questa prima giornata di regate. L’italiana del CC Aniene ha sfruttato al meglio il vento leggero e si è piazzata alle spalle della danese Buhl-Hansen, In top 10 anche Marta Maggetti delle Fiamme Gialle, che si è dovuta accontentare dell’ottava posizione. In ambito maschile, Mattia Camboni delle Fiamme Azzurre ha ottenuto la quinta posizione. Le posizioni di vertice sono state conquistate dall’olandese Badloe, il polacco Myszka e l’israeliano Cohen. Tredicesimo posto per Daniele Benedetti delle Fiamme Gialle, solo sedicesimo infine Carlo Ciabatti del Windsurfing Club ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) E’ iniziato l’diRS:X in programma a(Portogallo) e le notizie che arrivano per i colori azzurri sono piuttosto positive. Nel femminile, Giorgiaha infatti ottenuto il secondo posto in questa prima giornata di regate. L’italiana del CC Aniene ha sfruttato al meglio il vento leggero e si è piazzata alle spalle della danese Buhl-Hansen, In top 10 anche Martadelle Fiamme Gialle, che si è dovuta accontentare dell’ottava posizione. In ambito maschile, Mattiadelle Fiamme Azzurre ha ottenuto la quinta posizione. Le posizioni di vertice sono state conquistate dall’olandese Badloe, il polacco Myszka e l’israeliano Cohen. Tredicesimo posto per Daniele Benedetti delle Fiamme Gialle, solo sedicesimo infine Carlo Ciabatti del Windsurfing Club ...

