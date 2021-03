Vela: America's Cup al via domani, in acqua Luna Rossa e New Zealand (2) (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Luna Rossa Prada Pirelli arriva in finale dopo un intero mese di regate, in cui il team ha affrontato nella Prada Cup, gli altri due sfidanti, American Magic e Ineos Uk. La prima fase di regate è iniziata a metà gennaio con i round-robin. Nelle semifinali, con grande confidenza nelle manovre e nella conduzione, Luna Rossa ha conquistato il posto nella finale di Prada Cup, con quattro vittorie consecutive contro gli Americani. La finale contro gli inglesi ha dimostrato un grande miglioramento delle prestazioni della barca azzurra, in termini di velocità, anche in condizioni di vento sostenuto in cui Luna Rossa sembrava inizialmente più svantaggiata. Il 21 febbraio con un punteggio di 7-1 Luna Rossa ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) -Prada Pirelli arriva in finale dopo un intero mese di regate, in cui il team ha affrontato nella Prada Cup, gli altri due sfidanti,n Magic e Ineos Uk. La prima fase di regate è iniziata a metà gennaio con i round-robin. Nelle semifinali, con grande confidenza nelle manovre e nella conduzione,ha conquistato il posto nella finale di Prada Cup, con quattro vittorie consecutive contro glini. La finale contro gli inglesi ha dimostrato un grande miglioramento delle prestazioni della barca azzurra, in termini di velocità, anche in condizioni di vento sostenuto in cuisembrava inizialmente più svantaggiata. Il 21 febbraio con un punteggio di 7-1ha ...

