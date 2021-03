“Vediamo se sono ancora capace”: Roger Federer scherza prima del suo ritorno sui campi di Doha dopo l’infortunio – Video (Di martedì 9 marzo 2021) Tra pochi giorni Roger Federer tornerà in campo, a più di un anno dall’ultima apparizione, sui campi dell’Atp 250 di Doha. C’è grande attesa, tra gli appassionati, per il rientro del campione svizzero dopo l’infortunio. Federer, che troverà il vincente tra Evans e Chardy, ha scherzato in un Video pubblicato sui canali social dell’Atp Tour. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Tra pochi giornitornerà in campo, a più di un anno dall’ultima apparizione, suidell’Atp 250 di. C’è grande attesa, tra gli appassionati, per il rientro delone svizzero, che troverà il vincente tra Evans e Chardy, hato in unpubblicato sui canali social dell’Atp Tour.Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

