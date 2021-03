Varoufakis attacca le scelte di Draghi Accosta la società di consulenza McKinsey alla mafia e scatena il putiferio su twitter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Il siluro arriva di primo mattino. Alle 9.21 di ieri l’ex ministro delle Finanze greco Yanistwitta un messaggio destinato a sollevare un polverone. “Così prevedibile e così triste: Marioincaricadi organizzare la distribuzione dei soldi del Recovery fund. Quale la prossima mossa? Affidarela riorganizzazione del ministero di Giustizia” So predictable, so sad: Mariohiredto ‘organise’ Italy’s distribution of Recovery Fund monies. What next? Get theto re-organise the Ministry of Justice? — Yanis(@yanis) March 8, 2021 Come prevedibile l’esternazione dell’economista greco ha sollevato un’ondata di repliche indignate. “La prossima cosa ...