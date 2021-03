Varianti e non solo, ecco perchè la Lombardia rischia la zona rossa (Di martedì 9 marzo 2021) Il monitoraggio della cabina di regia settimanale in programma venerdì potrebbe portare a un nuovo cambio di fascia in Lombardia, il 16esimo nei 5 mesi dalla nuova regolamentazione a tre velocità, e stavolta verso quella più pesante: la zona rossa. La soglia di rischio stabilita sono 250 casi proporzionati a 100mila abitanti. L’incidenza regionale oggi è 313, in crescita dai 252 di una settimana fa. Ma la distribuzione non è omogenea. A Brescia sono 580. A Milano, Bergamo, Sondrio e Varese, Lodi sotto quota 250. A provocare il picco bresciano sono stati alcuni focolai di variante inglese, che han fatto rialzare la curva epidemiologica. Quelli complessivamente rilevati nell’ultima settimana in Lombardia sono 2.844. Erano 2.422 in quella precedente. E 1640 in quella prima ancora. C’è poi l’indice Rt regionale. L’ultimo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Il monitoraggio della cabina di regia settimanale in programma venerdì potrebbe portare a un nuovo cambio di fascia in, il 16esimo nei 5 mesi dalla nuova regolamentazione a tre velocità, e stavolta verso quella più pesante: la. La soglia di rischio stabilita sono 250 casi proporzionati a 100mila abitanti. L’incidenza regionale oggi è 313, in crescita dai 252 di una settimana fa. Ma la distribuzione non è omogenea. A Brescia sono 580. A Milano, Bergamo, Sondrio e Varese, Lodi sotto quota 250. A provocare il picco bresciano sono stati alcuni focolai di variante inglese, che han fatto rialzare la curva epidemiologica. Quelli complessivamente rilevati nell’ultima settimana insono 2.844. Erano 2.422 in quella precedente. E 1640 in quella prima ancora. C’è poi l’indice Rt regionale. L’ultimo ...

Advertising

ladyonorato : Smontato incubo delle varianti: 'I bambini non le diffondono' - Quindi la chiusura delle scuole è INUTILE - RobertoBurioni : Una sola dose di vaccino può aumentare la possibilità che il virus evolva generando varianti in grado di sfuggire a… - twitorino : A causa della diffusione delle varianti Covid da oggi 9/3, per limitare il rischio di assembramento a tutela della… - wvwall : RT @RobertoBurioni: Una sola dose di vaccino può aumentare la possibilità che il virus evolva generando varianti in grado di sfuggire alla… - nitroxx92 : RT @RobertoBurioni: Una sola dose di vaccino può aumentare la possibilità che il virus evolva generando varianti in grado di sfuggire alla… -