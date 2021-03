Varianti del virus: quali sono, perché sono più aggressive. L’efficacia dei vaccini (Di martedì 9 marzo 2021) Che cosa sono le Varianti del virus? Quante sono e perché sono così aggressive? Un virus può davvero essere più buono o cattivo? Purtroppo gli agenti patogeni, nonostante il nostro tentativo di fraternizzare, non hanno caratteristiche umane e non sono essere senzienti che per amicizia o rivalsa diventano rispettivamente più docili o aggressivi. Quando parliamo delle Varianti ovvero delle “nuove copie del killer” umanizziamo ancora Sars-CoV-2 e riversiamo sul virus la responsabilità dell’incremento dei contagi o della maggiore letalità, senza mai assumerci l’onere della colpa. Ma è proprio “lui” a volerci maleficamente punire come una ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 marzo 2021) Che cosaledel? Quantecosì? Unpuò davvero essere più buono o cattivo? Purtroppo gli agenti patogeni, nonostante il nostro tentativo di fraternizzare, non hanno caratteristiche umane e nonessere senzienti che per amicizia o rivalsa diventano rispettivamente più docili o aggressivi. Quando parliamo delleovvero delle “nuove copie del killer” umanizziamo ancora Sars-CoV-2 e riversiamo sulla responsabilità dell’incremento dei contagi o della maggiore letalità, senza mai assumerci l’onere della colpa. Ma è proprio “lui” a volerci maleficamente punire come una ...

