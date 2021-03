Varianti Covid Italia, ecco dove sono state segnalate: la situazione regione per regione (Di martedì 9 marzo 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: l'inglese, la brasiliana e la sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese. Uno studio rivela che le tre nuove Varianti possono sfuggire agli anticorpi neutralizzanti. Potrebbe volerci una quantità fino a 10 volte superiore di anticorpi per avere la meglio su di loro Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 marzo 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: l'inglese, la brasiliana e la sudafricana, cheormai diffuse in diverse zone del Paese. Uno studio rivela che le tre nuovepossfuggire agli anticorpi neutralizzanti. Potrebbe volerci una quantità fino a 10 volte superiore di anticorpi per avere la meglio su di loro

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid Danimarca, test a raffica per uscire dal lockdown Ma un deconfinamento troppo rapido e le varianti del Covid potrebbero far risalire i casi di Covid. Intanto, l'11% degli adulti è stato vaccinato.

Italia sempre più rossa, il Cts avverte: "Servono misure più stringenti" ...i 100mila morti dall'inizio della pandemia e si colora sempre più di rosso a causa delle varianti ... il 78enne di Vo' Euganeo che sarà ricordato per sempre come la prima vittima del Covid nel nostro ...

Covid: Nature, varianti Sudafrica e Uk sfuggono agli anticorpi - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA L’Italia verso la «zona rossa rafforzata» A pochi giorni dall’entrata in vigore del primo Dpcm del governo Draghi, con la curva dei contagi coronavirus che sale sulla spinta dell’accelerazione della variante inglese, l’aumento del carico sull ...

Nuovo Dpcm Draghi: lockdown, zona rossa nel week-end e coprifuoco. Cosa può cambiare Maxi zona rossa o misure simili a quelle adottate durante le feste di Natale. La corsa del coronavirus non rallenta e il governo è pronto a una nuova stretta ...

