Vangelo di martedì 9 marzo | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di martedì 9 marzo 2021) Non dobbiamo perdonare con un numero di volte prestabilito, ma sempre! Perché è nel perdono che cresciamo nel cammino spirituale. Riflessioni dide LadiContemplare la parola di oggi ci può portare a pensare che quello presentato sia un fatto che non possa accadere, da quanto è evidente la sconsideratezza dell’atteggiamento L'articolo proviene da Ladi

...dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto Le Messager Valdotain ricorda9 ...celebrazione a casa durante la settimana con la preghiera in famiglia e la condivisione sul...Ildi oggi9 Marzo 2021 Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il Padre non vi perdonerà. Dalsecondo Matteo Mt 18,21 - 35 In quel tempo, Pietro si ...