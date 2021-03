Valeria D’Esposito | muore prematuramente la nota giornalista FOTO

Leggi su viagginews

(Di martedì 9 marzo 2021) Lei eraed in tanti la conoscevano per la sua attività svolta sul web. Versava in precarie condizioni di salute.moltoin Campania, è morta nelle scorse ore. La donna aveva 49 anni e la sua scomparsa è da imputare a complicazioni sorte a seguito di una riscontrata positività L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com