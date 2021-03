Valeria D’Esposito, la giornalista morta a 49 anni per Covid: l’ultimo messaggio (Di martedì 9 marzo 2021) Valeria D’Esposito era una nota giornalista campana, morta a soli 49 anni, compiuti lo scorso 15 febbraio, per complicanze legate al Covid. Il 22 febbraio descriveva sul suo profilo Instagram l’incontro col Covid: “Ho contratto il C. Tachipirina, cortisone, antibiotici e saturimetro da quasi una settimana sono i miei migliori compagni di viaggio, insieme al mio compagno di vita che, manco a dirlo, è ammalato pure lui. Il C non è arrivato in punta di piedi, tutt’altro. È stato tipo lo scoppio di una bomba: all’improvviso siamo precipitati entrambi in uno stato di stordimento, malore, dolore diffuso, abbattimento. Abbiamo deciso subito di isolarci, abbiamo chiamato un laboratorio per fare i tamponi molecolari a domicilio, e ho iniziato ad avvisare le persone che avevamo ... Leggi su dilei (Di martedì 9 marzo 2021)era una notacampana,a soli 49, compiuti lo scorso 15 febbraio, per complicanze legate al. Il 22 febbraio descriveva sul suo profilo Instagram l’incontro col: “Ho contratto il C. Tachipirina, cortisone, antibiotici e saturimetro da quasi una settimana sono i miei migliori compagni di viaggio, insieme al mio compagno di vita che, manco a dirlo, è ammalato pure lui. Il C non è arrivato in punta di piedi, tutt’altro. È stato tipo lo scoppio di una bomba: all’improvviso siamo precipitati entrambi in uno stato di stordimento, malore, dolore diffuso, abbattimento. Abbiamo deciso subito di isolarci, abbiamo chiamato un laboratorio per fare i tamponi molecolari a domicilio, e ho iniziato ad avvisare le persone che avevamo ...

