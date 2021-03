Vaccino Sputnik prodotto in Italia: fonti Ue lo giudicano irrilevante (Di martedì 9 marzo 2021) fonti dell'Unione Europea bollano come irrilevante l'annuncio dell'avvio della produzione del Vaccino russo Sputnik in un impianto in Italia. «Non cambia la nostra strategia, ma dimostra che Mosca non è in grado di produrre vaccini per la sua popolazione e ancora meno per quella europea» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 9 marzo 2021)dell'Unione Europea bollano comel'annuncio dell'avvio della produzione delrussoin un impianto in. «Non cambia la nostra strategia, ma dimostra che Mosca non è in grado di produrre vaccini per la sua popolazione e ancora meno per quella europea» L'articolo proviene da Firenze Post.

