Vaccino Sputnik, presto sarà prodotto in Italia: "Primo Paese nella UE" (Di martedì 9 marzo 2021) Si alla produzione diretta del Vaccino Sputnik V su territorio Italiano. È ufficiale l'accordo che renderà effettiva la cosa a breve. Vaccino Sputnik, l'Italia lo produrrà in via ufficiale. La notizia è ufficiale, dopo la stipula di un contratto firmato tra un fondo governativo russo, da dove proviene il ritrovato contro la pandemia, e la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

