Vaccino Sputnik, Moratti: «Dall’Ema troppa burocrazia», ma la valutazione necessita di step (Di martedì 9 marzo 2021) La mancata approvazione del Vaccino Sputnik in Europa, dunque in Italia, è un problema di burocrazia: questo il pensiero dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. Secondo le dichiarazioni dell’ex sindaco di Milano, oggi vicepresidente della Regione lombarda, l’Ema – Agenzia europea del farmaco – si starebbe perdendo nei meandri della ‘formalità’. Sputnik Italia, per la Moratti troppa burocrazia “in un’ottica di sanità di guerra” Lo Sputnik, in uso in circa quaranta Paesi, non è stato ancora approvato in Europa perché i passaggi autorizzativi non sono stati compiuti. Questo, per la Moratti, esprime «ancora una volta le lentezze dell’Ema. Queste lentezze burocratiche, in un’ottica di sanità di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) La mancata approvazione delin Europa, dunque in Italia, è un problema di: questo il pensiero dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia. Secondo le dichiarazioni dell’ex sindaco di Milano, oggi vicepresidente della Regione lombarda, l’Ema – Agenzia europea del farmaco – si starebbe perdendo nei meandri della ‘formalità’.Italia, per la“in un’ottica di sanità di guerra” Lo, in uso in circa quaranta Paesi, non è stato ancora approvato in Europa perché i passaggi autorizzativi non sono stati compiuti. Questo, per la, esprime «ancora una volta le lentezze dell’Ema. Queste lentezze burocratiche, in un’ottica di sanità di ...

LegaSalvini : ++ ULTIM'ORA LIBERO: 'VACCINO, PRIMO ACCORDO PER PRODURRE SPUTNIK IN ITALIA: LA SVOLTA VOLUTA DA MATTEO SALVINI' ++ - Agenzia_Ansa : Speranza assicura che entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che vorranno. Il vaccino Astrazneca anche… - Agenzia_Italia : Primo accordo per la produzione de vaccino russo Sputnik in Italia - Renato47Rm : RT @FBigliardo: ??Facciamo che questo fantastico #vaccino russo, che in Russia però non somministrano e che non ha ancora nessuna validazion… - Anubi_Inpw : RT @ilpost: L’azienda svizzera Adienne Pharma & Biotech ha firmato un accordo che potrebbe permetterle di produrre il vaccino russo Sputnik… -