Vaccino Sputnik: in Italia 10 milioni dosi entro 2021. Ma governo frena: accordo privato (Di martedì 9 marzo 2021) Il Vaccino russo anti Covid Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. La produzione sarà avviata dalla società Adienne Pharma&Biotech a partire dal mese di luglio. L'annuncio del primo accordo in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Ilrusso anti CovidV sarà prodotto anche in. La produzione sarà avviata dalla società Adienne Pharma&Biotech a partire dal mese di luglio. L'annuncio del primoin ...

LegaSalvini : ++ ULTIM'ORA LIBERO: 'VACCINO, PRIMO ACCORDO PER PRODURRE SPUTNIK IN ITALIA: LA SVOLTA VOLUTA DA MATTEO SALVINI' ++ - FontanaPres : Una notizia positiva!! Il vaccino Sputnik V avrà un polo produttivo anche in Lombardia. È il primo contratto euro… - Agenzia_Ansa : 'Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produ… - nuccia20 : RT @carmelopalma: Sono sempre più persuaso che in questo stolido fiancheggiamento della stampa e della politica italiana nell’attività di p… - mariamacina : RT @carmelopalma: Sono sempre più persuaso che in questo stolido fiancheggiamento della stampa e della politica italiana nell’attività di p… -