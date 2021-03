Vaccino russo Sputnik sarà prodotto in Italia. L’accordo (Di martedì 9 marzo 2021) Il Vaccino anti covid russo Sputnik V potrebbe essere prodotto da un’azienda Italiana a partire da luglio. Lo ha annunciato la Camera di Commercio italo-russa presieduta da Vincenzo Trani, secondo cui “nelle scorse ore l’amministratore delegato Kirill Dmitriev del Russian Direct Investment Fund (Rdif) ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione dello Sputnik V in Italia, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del Vaccino”. “Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione in Italia del Vaccino Sputnik V” – ha annunciato la Camera di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) Ilanti covidV potrebbe essereda un’aziendana a partire da luglio. Lo ha annunciato la Camera di Commercio italo-russa presieduta da Vincenzo Trani, secondo cui “nelle scorse ore l’amministratore delegato Kirill Dmitriev del Russian Direct Investment Fund (Rdif) ha confermato di aver raggiunto un accordo con l’azienda Adienne Pharma&Biotech per la produzione delloV in, siglando il primo contratto europeo per la produzione locale del”. “Firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativoe la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione indelV” – ha annunciato la Camera di ...

