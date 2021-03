Vaccino, nel Lazio avanti le disabilità gravissime. “Altre Regioni prendano esempio” (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Non piu’ escluse ne’ dimenticate: le persone con gravissime disabilita’ riceveranno il Vaccino anti-Covid, come pure i loro caregiver. Da domani le Asl e i centri di riferimento li contatteranno, per prendere appuntamento e programmare la somministrazione, che potra’ avvenire anche tramite i medici di famiglia. Fa un passo da gigante, la regione Lazio, accogliendo le richieste che da tempo e a piu’ voci venivano rivolte da associazioni e famiglie. Ieri pomeriggio la Direzione regionale Salute ha trasmesso la comunicazione alle Asl e alle aziende ospedaliere, con oggetto “Ulteriori indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2: disabili gravissimi ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016 (GU n 280 del 30/11/2016)”. Qui si ricorda che “con nota prot. 192071 del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021) Roma – Non piu’ escluse ne’ dimenticate: le persone condisabilita’ riceveranno ilanti-Covid, come pure i loro caregiver. Da domani le Asl e i centri di riferimento li contatteranno, per prendere appuntamento e programmare la somministrazione, che potra’ avvenire anche tramite i medici di famiglia. Fa un passo da gigante, la regione, accogliendo le richieste che da tempo e a piu’ voci venivano rivolte da associazioni e famiglie. Ieri pomeriggio la Direzione regionale Salute ha trasmesso la comunicazione alle Asl e alle aziende ospedaliere, con oggetto “Ulteriori indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2: disabili gravissimi ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 settembre 2016 (GU n 280 del 30/11/2016)”. Qui si ricorda che “con nota prot. 192071 del ...

Advertising

agorarai : 'La vera differenza che dovremmo analizzare, e non si riesce a farlo, è quella tra le Regioni. Nel Lazio, ho prenot… - RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1… - RobertoBurioni : Chi in questo momento nel nostro Paese, in presenza di una variante contagiosa e pericolosissima rifiuta un vaccino… - lucia_pal : RT @EmilioBerettaF1: Tutti pazzi per lo Sputnik. Ecco cosa sappiamo davvero del vaccino russo - MarcoSilv1111 : @MT_Meli_ E di Burioni che invita a buttare nel cesso i farmaci per la cura precoce e a cambiare medico, cosa vogli… -