Vaccino, in Campania dosi anche a docenti che lavorano fuori regione (Di martedì 9 marzo 2021) NAPOLI – “In relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che la Regione Campania nell’ambito delle convocazioni del personale scolastico, procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione. Nella platea, saranno considerati anche i docenti universitari”. La precisazione arriva dall’Unità di crisi della stessa Regione Campania che, in una nota, chiarisce anche: “le priorità che saranno seguite nella campagna vaccinale, sono le seguenti: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali”. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) NAPOLI – “In relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che la Regione Campania nell’ambito delle convocazioni del personale scolastico, procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione. Nella platea, saranno considerati anche i docenti universitari”. La precisazione arriva dall’Unità di crisi della stessa Regione Campania che, in una nota, chiarisce anche: “le priorità che saranno seguite nella campagna vaccinale, sono le seguenti: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali”.

Advertising

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Unità di crisi: 'Vaccini in Campania anche per i docenti che insegnano fuori regione' - infoitsalute : Campania, medico positivo al Covid un mese dopo il vaccino - NapoliToday : #Cronaca Unità di crisi: 'Vaccini in Campania anche per i docenti che insegnano fuori regione'… - irpiniatimes1 : Vaccino anti Covid anche per docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione - anteprima24 : ** #Vaccino anti-Covid, la Campania apre ai #Docenti fuori #Regione ** -