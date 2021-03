Vaccino | gen Pirro | “Appena Difesa dirà | noi pronti per civili”

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Una grande tensostruttura verde campeggia sul piazzale del Centro Vaccinale nella città militare della Cecchignola e altre tende e padiglioni le fanno da cornice. I militari in attesa del vaccino entrano in una prima tenda dove un sistema rileva la temperatura e sanifica corpo e indumenti. Segue una pre-accettazione per la compilazione dei moduli, poi l’accettazione vera e propria con i medici militari, quindi il padiglione dove si esegue il vaccino e un’altra struttura per il monitoraggio nei 15 minuti successivi alla somministrazione.