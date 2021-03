Vaccino docenti, a Bolzano ultimo giorno per prenotarsi. La registrazione verrà riattivata a data da destinarsi (Di martedì 9 marzo 2021) L'Azienda Sanitaria comunica che oggi è l'ultimo giorno per accedere alla prenotazione della vaccinazione. La registrazione sarà, quindi, sospesa e non sarà riattivata fino a data da destinarsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) L'Azienda Sanitaria comunica che oggi è l'per accedere alla prenotazione della vaccinazione. Lasarà, quindi, sospesa e non saràfino ada. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Vaccino docenti, a Bolzano ultimo giorno per prenotarsi. La registrazione verrà riattivata a data da destinarsi - infoitsalute : Vaccino Covid docenti e ATA, al via da oggi la prenotazione in Liguria. Dal 15 marzo le vaccinazioni. Ecco come fare - orizzontescuola : Vaccino Covid docenti e ATA, al via da oggi la prenotazione in Liguria. Dal 15 marzo le vaccinazioni. Ecco come fare - QdSit : #vaccino, nella categoria del personale scolastico (dirigenti, docenti e Ata), a sorpresa la #Sicilia meglio di reg… - BarbaraRaval : RT @BarbaraRaval: Toscana, #Prato. Eventi avversi dopo il vaccino. Febbre dopo il vaccino #Astrazeneca, nelle scuole record di assenze dei… -