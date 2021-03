Vaccino Covid: le prime modifiche al piano somministrazioni del governo Draghi (Di martedì 9 marzo 2021) Vaccino Covid: superato il tetto delle 100mila morti, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato qualche indicazione in più sulle modifiche che sta apportando al programma di somministrazione. Vaccino Covid: priorità a persone fragili e categorie a rischio Vaccino Covid: “la pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano vaccini, una via d’uscita non lontana” ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi in un videomessaggio trasmesso ieri, lunedì 8 marzo, quando in Italia si superavano i 100mila morti causa Covid. Nella stessa occasione, Draghi ha poi fornito alcune indicazioni su come il suo esecutivo intende velocizzare, appunto, ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 9 marzo 2021): superato il tetto delle 100mila morti, il Presidente del Consiglio Marioha dato qualche indicazione in più sulleche sta apportando al programma di somministrazione.: priorità a persone fragili e categorie a rischio: “la pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione delvaccini, una via d’uscita non lontana” ha detto il Presidente del Consiglio Marioin un videomessaggio trasmesso ieri, lunedì 8 marzo, quando in Italia si superavano i 100mila morti causa. Nella stessa occasione,ha poi fornito alcune indicazioni su come il suo esecutivo intende velocizzare, appunto, ...

