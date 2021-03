Vaccino covid Lazio | vaccinazioni in cliniche private | quando si parte

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 marzo 2021) La lotta al coronavirus passa per la vaccinazione e nel, dopo metà marzo, scendono in campo anche leper contribuire alla campagna di immunizzazione della popone, con una media che dovrebbe arrivare fino a 5milaal giorno. “Non prima di metà marzo dovremmo partire con leai cittadini nelle nostre strutture, al momento circa 60 nella Regione. In media ogni giorno dovremmo arrivare a fare fino a 5mila immunizzazioni” afferma all’Adnkronos Salute Jessica Faroni, presidente di Aiop (Associazione Italiana dell’Ospedalità Privata). “Abbiamo deciso di dare un contributo importante – aggiunge – non siamo con le mani in mano”. Nelledel...