Vaccino Covid, il fisico Parisi: “Per fine giugno dovrebbe essere possibile iniettare prima dose a 40-45 milioni di italiani” (Di martedì 9 marzo 2021) Sono almeno tre i vaccini in lista per avere l’ok dell’Ema. E il primo dovrebbe arrivare fra due giorni per il composto monodose di Janssen (Johnson&Johnson). La disponibilità di vaccini è cruciale per proteggere i più fragili e uscire dall’emergenza. Un momento che potrebbe anche arrivare poco dopo l’inizio dell’estate. “Per fine giugno, stando ai contratti scritti, dovrebbe essere possibile iniettare la prima dose di Vaccino anti-Covid a 40-45 milioni di italiani. E per settembre dovremmo probabilmente essere in grado di iniettare la prima dose a tutta la popolazione italiana, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Sono almeno tre i vaccini in lista per avere l’ok dell’Ema. E il primoarrivare fra due giorni per il composto monodi Janssen (Johnson&Johnson). La disponibilità di vaccini è cruciale per proteggere i più fragili e uscire dall’emergenza. Un momento che potrebbe anche arrivare poco dopo l’inizio dell’estate. “Per, stando ai contratti scritti,ladianti-a 40-45di. E per settembre dovremmo probabilmentein grado dilaa tutta la popolazione italiana, ...

