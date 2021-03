Vaccino Covid | Australia punta ad allearsi con altri Paesi per fare pressione su Ue

(Di martedì 9 marzo 2021) L’adconpersull’Unione Europea contro “il protezionismo dei vaccini”. Lo ha detto il ministro del Commerciono Dan Tehan, dopo che nei giorni scorsi l’Italia ha fatto ricorso al meccanismo Ue per bloccare l’export indi 250mila dosi di AstraZeneca, di fronte al continuo taglio delle forniture da parte della società anglosvedese. Il ministro ha annunciato di essere in contatto con Canada, Giappone, Norvegia e Nuova Zelanda a questo scopo. Secondo i mediani, Tehan avrebbe già discusso delle preoccupazioni del suo Paese anche con la direttrice generale dell’Organizzazione mondiale per il commercio, Ngozi Okonjo-Iweala. L'articolo ...

Advertising

SkyTG24 : Quando Mi Vaccino? Qui trovate il calcolatore che stima la possibile data di #vaccinazione ??… - Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - RobertoBurioni : Sono sicuri i vaccini contro COVID-19 durante la gravidanza? Possono influire sulla fertilità? ' I dati finora sug… - ramses09975976 : RT @FrankJack90: @ramses09975976 @zorogat @nerovingia @Cartabellotta Tanto che qualcuno te lo dice pure ma stanno facendo dell'epidemiologi… - Vincenzoiena699 : RT @comitatoliberta: Muore di Covid dopo la prima dose di vaccino anti-Covid QUINDI il vaccino è sicuro -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

La questione è destinata a generare una discussione complicata nelle settimane a venire, la Nba deve affrontare un piano vaccinale che, almeno in questo momento, parte in salita per la resistenza di ...Parla dicome di una 'moderna guerra mondiale' Liliana Segre, 'attonita' davanti al bilancio della ... Ha ricevuto la prima dose di- 'nessun dolore, nessun effetto collaterale' - e a ...Paletta, secchiello e tamponi. Per far ripartire il turismo, prima motore del pil e ora attaccato alla bombola dei ristori e dei sostegni, si guarda oltre i modelli di Sardegna e Sicilia, dove ...Il lavoro e il sacrificio di migliaia di medici e infermieri è stato troppo spesso vanificato dall’inadeguatezza delle classi dirigenti. A noi non resta che piangere i personaggi pubblici e l’esercito ...