Vaccino Covid a Napoli, ok a docenti residenti in Campania che lavorano fuori regione (Di martedì 9 marzo 2021) Vaccino Covid a Napoli: Aperte le adesioni per la vaccinazione anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione. In relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che la regione Campania nell’ambito delle convocazioni del personale scolastico, procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono Leggi su 2anews (Di martedì 9 marzo 2021): Aperte le adesioni per la vaccinazione anche deiinche svolgono la loro professione. In relazione alla campagna vaccinale in atto, si comunica che lanell’ambito delle convocazioni del personale scolastico, procederà a raccogliere le adesioni anche deiinche svolgono

Advertising

SkyTG24 : Quando Mi Vaccino? Qui trovate il calcolatore che stima la possibile data di #vaccinazione ??… - Agenzia_Ansa : FLASH | Johnson&Johnson non assicura la fornitura di 55 milioni dosi di vaccino anti Covid all'Unione europea. #ANSA - Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - kcobainsvoice : RT @amaricord: A un anno di distanza dal primo lockdown, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la prima dose di vaccino anti covid ris… - onnivoritaliani : FINALMENTE!! Grande #Galizia!! Quanto vorrei ci fosse in Italia una cosa del genere!!! #Draghi -