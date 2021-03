Vaccino Covid 19, oggi alle 12 Sergio Mattarella si vaccinerà all’ospedale Spallanzani di Roma (Di martedì 9 marzo 2021) Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto Nel consueto messaggio di fine anno agli italiani, aveva detto che «vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza». Sergio Mattarella, che a luglio compirà 80 anni, oggi tiene fede alle sue parole e, a mezzogiorno, si presenterà all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per ricevere la prima dose di ... Leggi su iodonna (Di martedì 9 marzo 2021)19: le cose da sapere guarda le foto Nel consueto messaggio di fine anno agli italiani, aveva detto che «vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza»., che a luglio compirà 80 anni,tiene fedesue parole e, a mezzogiorno, si presenteràLazzarodiper ricevere la prima dose di ...

