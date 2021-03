Vaccino anti-Covid, “Johnson&Johnson non assicura le prime 55 milioni di dosi all’Ue” (Di martedì 9 marzo 2021) Johnson&Johnson ha comunicato all’Unione Europea di avere problemi di approvvigionamento che – riferiscono fonti Ue all’agenzia Reuters – potrebbero complicare i piani per fornire 55 milioni di dosi del suo Vaccino anti-Covid nel secondo trimestre dell’anno. Il Vaccino di J&J, che richiede una sola dose, dovrebbe essere approvato l’11 marzo dall’Ema. L’azienda si è impegnata a fornire 200 milioni di dosi ai Paesi Ue per il 2021. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Johnson&Johnson ha comunicato all’Unione Europea di avere problemi di approvvigionamento che – riferiscono fonti Ue all’agenzia Reuters – potrebbero complicare i piani per fornire 55didel suonel secondo trimestre dell’anno. Ildi J&J, che richiede una sola dose, dovrebbe essere approvato l’11 marzo dall’Ema. L’azienda si è impegnata a fornire 200diai Paesi Ue per il 2021. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

