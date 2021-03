Vaccini: Sputnik sarà prodotto in Italia. Accordo con la Russia (Di martedì 9 marzo 2021) E' stato appena firmato il primo Accordo in Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione, appunto in Italia, del vaccino Sputnik V. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 9 marzo 2021) E' stato appena firmato il primoin Europa tra il fondo governativo russo e la società Adienne Pharma&Biotech per la produzione, appunto in, del vaccinoV. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo-Russa in una nota pubblicata sul suo sito internet L'articolo proviene da Firenze Post.

