Vaccini | si accelera dopo Pasqua | si sfrutteranno due punti strategici

Leggi su kronic

(Di martedì 9 marzo 2021) In questi giorni si sta mettendo a punto la nuova campagna vaccinale che ha l’obiettivo di velocizzare i tempi di attesa e fare in modo che si coinvolga il maggior numero possibile di persone. Vediamo nel dettaglio come.coronavirus (web source)La campagna vaccinazioni in Italia procede a rilento, per questo il Premier Mario Draghi sa pensando di attuare misure perre. Mentre si pensa alla possibilità di chiudere tutto il territorio italiano per un lockdown nazionale di circa tre settimane, il nuovo Presidente del Consiglio ha tenuto un incontro con Curcio, il nuovo Capo della Protezione Civile, e Figliuolo, il nuovo Commissario Straordinario per l’emergenza coronavirus. Isalienti su cui si sono concentrati sono due: trovare luoghi accessibili ai cittadini per velocizzare la campagna vaccinale e ...