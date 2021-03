Vaccini, oltre 5,7 milioni di somministrazioni. All’Italia 36,8 milioni di dosi entro giugno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il numero delle persone che in Italia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus è arrivato a 5.743 milioni di persone. Di queste oltre 1,74 milioni hanno completato il ciclo ricevendo anche la seconda dose. Dai dati pubblicati sul portale del ministero della Salute si vede come nelle ultime settimane sia cambiata la campagna vaccinale. Il numero di persone fra gli 80 e gli 89 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è salito a 1.176.315. Quello degli over 90 a 367.434. Ora oltre agli operatori sanitari, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anche 144.119 membri delle Forze Armate e 449.488 lavoratori del mondo della scuola. Secondo fonti vicine a Palazzo Chigi riprotate dall’agenzia stampa Ansa, tra l’8 marzo e il 3 aprile arriveranno in Italia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il numero delle persone che in Italia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus è arrivato a 5.743di persone. Di queste1,74hanno completato il ciclo ricevendo anche la seconda dose. Dai dati pubblicati sul portale del ministero della Salute si vede come nelle ultime settimane sia cambiata la campagna vaccinale. Il numero di persone fra gli 80 e gli 89 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è salito a 1.176.315. Quello degli over 90 a 367.434. Oraagli operatori sanitari, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anche 144.119 membri delle Forze Armate e 449.488 lavoratori del mondo della scuola. Secondo fonti vicine a Palazzo Chigi riprotate dall’agenzia stampa Ansa, tra l’8 marzo e il 3 aprile arriveranno in Italia ...

Advertising

IlContiAndrea : Un anno fa l’Italia, tra lo sconcerto generale, entrava in #Lockdown Oggi si parla ancora di #Lockdown per la terza… - marcodimaio : #9marzo: un anno fa ci dicevano 'andrà tutto bene'. Un anno dopo possiamo dire che non è andata così. Sofferenze, c… - CottarelliCPI : L’Italia, con oltre 20mila casi e 300 morti al giorno, dovrebbe accettare i ritardi, mentre AstraZeneca spedisce 25… - eurdaniga : RT @Tg3web: A pagare il prezzo più alto in termini di vittime è stata la Lombardia. L'analisi degli oltre 100mila morti fotografa un'Italia… - puporiccio : RT @AmbCina: La #Cina ritiene vaccino #COVID19 dovrebbe essere un bene pubblico globale e si oppone al 'nazionalismo del vaccino'.Oltre 60… -