Vaccini | oltre 5 | 7 milioni di somministrazioni All’Italia 36 | 8 milioni di dosi entro giugno

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il numero delle persone che in Italia hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus è arrivato a 5,743di persone. Di queste1,74hanno completato il ciclo ricevendo anche la seconda dose. Dai dati pubblicati sul portale del ministero della Salute si vede come nelle ultime settimane sia cambiata la campagna vaccinale. Il numero di persone fra gli 80 e gli 89 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è salito a 1.176.315. Quello degli over 90 a 367.434. Oraagli operatori sanitari, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anche 144.119 membri delle Forze Armate e 449.488 lavoratori del mondo della scuola. Secondo fonti vicine a Palazzo Chigi riprotate dall’agenzia stampa Ansa, tra l’8 marzo e il 3 aprile arriveranno in Italia ...

L'annuncio dell'avvio della produzione del vaccino russo Sputnik in un impianto in Italia "non cambia la nostra strategia" ma "dimostra che Mosca non è in grado di produrreper la sua popolazione e ancora meno per quella europea". E' quanto riferiscono fonti Ue. L'intesa "è irrilevante" per la strategia Ue ma "anche per l'Italia" perché, spiegano le fonti, dal ...E l'Europa non utilizzerà iper scopi di propaganda. Promuoviamo i nostri valori", aggiunge Michel. .Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 marzo del Ministero della Salute: mentre si discute di nuove restrizioni e di eventuali chiusure nel weekend come a ...E che prevede quattordici voci tra le quali i malati oncologici, gli immunodepressi, i disabili, i gravemente obesi., che ieri ha avuto l’annunciato via libera anche per le persone con più di 65 anni ...