Vaccini, lo Sputnik V sarà prodotto in Italia: è il primo Paese in Ue - Accordo con un'azienda lombarda (Di martedì 9 marzo 2021) Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo - Russa, spiegando che è stato 'firmato il primo Accordo in Europa tra il fondo governativo russo e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Il vaccino russoanche in. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo - Russa, spiegando che è stato 'firmato ilin Europa tra il fondo governativo russo e ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: siccome l'Europa non ha mantenuto le promesse fatte, ho contattato autorità politiche e diplomatiche di m… - MediasetTgcom24 : Vaccini: 'Lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, primo Paese in Ue' #covid - Agenzia_Italia : Vaccini: AstraZeneca agli over 65, Sputnik sarà prodotto in Italia - gieffeci71 : RT @fogna_la: E perciò il vaccino Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Si attende il convinto plauso di tutti quegli incommensurabili i… - GramsciAG : RT @Ruffino_Lorenzo: Ma questo innamoramento per lo Sputnik da dove esce? Le dosi dei vaccini approvati e in approvazione (J&J) che arriver… -