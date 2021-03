Vaccini, l’Italia sarà il primo Paese Ue a produrre Sputnik V. Intesa tra un’azienda svizzera e il Fondo governativo di Mosca (Di martedì 9 marzo 2021) A partire da luglio 2021, l’Italia sarà il primo Paese europeo a produrre internamente il vaccino anti-Covid Sputnik V. Lo annuncia la Camera di commercio italo-russa, spiegando che dopo mesi di trattative è stato firmato un accordo tra il Fondo governativo per gli investimenti diretti (Rdif) di Mosca e Adienne Pharma&Biotech. La multinazionale con sede in svizzera punta con la sua succursale italiana a consegnare già entro la fine dell’anno “10 milioni di dosi“. Una fornitura che sulla carta potrebbe dare un’ulteriore accelerazione alla campagna di somministrazione, ma è subordinata al via libera dell’Ema al vaccino. L’autorità europea ha infatti iniziato solo da poche settimane la cosiddetta fase di “rolling ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) A partire da luglio 2021,ileuropeo ainternamente il vaccino anti-CovidV. Lo annuncia la Camera di commercio italo-russa, spiegando che dopo mesi di trattative è stato firmato un accordo tra ilper gli investimenti diretti (Rdif) die Adienne Pharma&Biotech. La multinazionale con sede inpunta con la sua succursale italiana a consegnare già entro la fine dell’anno “10 milioni di dosi“. Una fornitura che sulla carta potrebbe dare un’ulteriore accelerazione alla campagna di somministrazione, ma è subordinata al via libera dell’Ema al vaccino. L’autorità europea ha infatti iniziato solo da poche settimane la cosiddetta fase di “rolling ...

