Vaccini, Johnson&Johnson gela la Ue: non garantiamo le 55 milioni di dosi previste (Di martedì 9 marzo 2021) La notizia è un colpo durissimo alla campagna vaccinale: Johnson&Johnson ha comunicato all'Unione Europea di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 marzo 2021) La notizia è un colpo durissimo alla campagna vaccinale: Johnson&Johnson ha comunicato all'Unione Europea di avere problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani per...

Advertising

repubblica : ?? Vaccini, Johnson&Johnson: 'Non garantiamo le 55 milioni di dosi del secondo trimestre' - SkyTG24 : Vaccini, Johnson&Johnson: ritardo in forniture a Ue, non assicuriamo 55 mln dosi previste - TgLa7 : ??#Vaccini: Riunione straordinaria el comitato per i medicinali #Ema l'11 marzo per possibile ok a Johnson&Johnson - tempoweb : Ci risiamo, doccia fredda sul #vaccino #Johnson&Johnson: Non assicura le 55 milioni dosi per l'#Ue #vaccini #covid… - Matt85Mortal : Arriveranno un casino di #vaccini dicevano : Johnson&Johnson ha comunicato all'Unione Europea di avere problemi di… -