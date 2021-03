Vaccini, Johnson & Johnson: “Non garantiamo le dosi pattuite con l’UE” (Di martedì 9 marzo 2021) Brutte notizie sul fronte Vaccini prodotti dalla Johnson & Johnson: l’azienda potrebbe non garantire i 55 milioni di dosi da esportare in Europa Non arrivano buone notizie per l’Italia e per l’Europa sul fronte Vaccini: l’azienda Johnson & Johnson ha annunciato importanti novità sulla fornitura delle dosi per i paesi. L’azienda farmaceutica ha parlato di “difficoltà” nel consegnare le forniture per rispettare le date di consegna. L’accordo pattuito è quello di presentare all’Europa per 55 milioni di dosi per i Vaccini anti-Covid. La notizia è stata divulgata da fonti europee all’interno della Reuters: ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) Brutte notizie sul fronteprodotti dalla: l’azienda potrebbe non garantire i 55 milioni dida esportare in Europa Non arrivano buone notizie per l’Italia e per l’Europa sul fronte: l’aziendaha annunciato importanti novità sulla fornitura delleper i paesi. L’azienda farmaceutica ha parlato di “difficoltà” nel consegnare le forniture per rispettare le date di consegna. L’accordo pattuito è quello di presentare all’Europa per 55 milioni diper ianti-Covid. La notizia è stata divulgata da fonti europee all’interno della Reuters: ...

